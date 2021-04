De Blasio: "New York riaprirà completamente il primo luglio" (Di giovedì 29 aprile 2021) Niente più restrizioni per ristoranti, negozi o per qualsiasi altra attività. Il sindaco: "Il Covid sta crollando" Leggi su rainews (Di giovedì 29 aprile 2021) Niente più restrizioni per ristoranti, negozi o per qualsiasi altra attività. Il sindaco: "Il Covid sta crollando"

