Come gestire tante cose senza impazzire: impara a fare (bene) il multitasking (Di giovedì 29 aprile 2021) Il multitasking è un’abilità che sembra essere tipica delle donne e, ancor di più, delle mamme. In realtà però il multitasking è solo un’illusione che ci lascia senza un briciolo di energia mentale, per questo è bene conoscere le strategie e le regole per farlo sempre nel modo giusto per ottenere buoni risultati senza impazzire. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilè un’abilità che sembra essere tipica delle donne e, ancor di più, delle mamme. In realtà però ilè solo un’illusione che ci lasciaun briciolo di energia mentale, per questo èconoscere le strategie e le regole per farlo sempre nel modo giusto per ottenere buoni risultati. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

antoniospadaro : In che modo possono e devono dialogare #scienza e #Politica per prendere decisioni davvero responsabili? Perché la… - poliziadistato : #PoliziaPostale Roma ha sequestrato, attraverso l'oscuramento delle pagine web, 7 siti di intermediazione finanzia… - Museica1306 : RT @ZanAlessandro: Ostellari che si autonomina relatore è l’ennesima forzatura di chi vuole affossare una legge voluta dalla maggioranza de… - Failbetter6 : Questi due avrebbero fatto un disastro totale come abbiamo visto in Brasile. Da aprile 2020 uno dei due chiedeva di… - RemixFra : RT @ZanAlessandro: Ostellari che si autonomina relatore è l’ennesima forzatura di chi vuole affossare una legge voluta dalla maggioranza de… -

Ultime Notizie dalla rete : Come gestire MySQL: il salto giusto per crescere ... una scelta tecnologica più che motivata per chiunque voglia gestire basi dati con le performance e ... uno scenario reso meno chiaro dai molti servizi che oggi si presentano come possibili MySQL as - a ...

Covid, positivi alla variante indiana 23 passeggeri sbarcati nell'aeroporto di Fiumicino Il Servizio sanitario regionale non può farsi carico di gestire migliaia di arrivi. Daremo, come sempre, tutta la nostra collaborazione alla Protezione civile nazionale e alle autorità di pubblica ...

Zoom fatigue: come gestire lo stress delle interazioni virtuali National Geographic Italia Quali professioni serviranno per la transizione ecologica Perché i progetti del neonato ministero e le numerose iniziative avviate non restino lettera morta, ma soprattutto perché buona parte dei soldi del Recovery plan non vadano sprecati servono competenze ...

Donne e investimenti, un’ intesa che offre opportunità a tutto il Paese Gli investimenti al femminile sono ancora poco valorizzati nel nostro Paese. Eppure si tratta di una popolazione che è di rilievo per il mondo della gestione finanziaria e che continua a crescere a ri ...

... una scelta tecnologica più che motivata per chiunque vogliabasi dati con le performance e ... uno scenario reso meno chiaro dai molti servizi che oggi si presentanopossibili MySQL as - a ...Il Servizio sanitario regionale non può farsi carico dimigliaia di arrivi. Daremo,sempre, tutta la nostra collaborazione alla Protezione civile nazionale e alle autorità di pubblica ...Perché i progetti del neonato ministero e le numerose iniziative avviate non restino lettera morta, ma soprattutto perché buona parte dei soldi del Recovery plan non vadano sprecati servono competenze ...Gli investimenti al femminile sono ancora poco valorizzati nel nostro Paese. Eppure si tratta di una popolazione che è di rilievo per il mondo della gestione finanziaria e che continua a crescere a ri ...