Canottaggio | Abbagnale | ' Mondelli atleta e ragazzo stupendo | siamo sconvolti'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "letteralmente. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia unfortissimo e uncon grandi valori". Così il presidente della Federazione italiana, Giuseppe, sulla tragica scomparsa a soli 26 anni di Filippo, campione del mondo nel 2018 con il 4 di coppia. "E' davvero difficile parlare in questo momento -aggiunge all'Adnkronos il numero uno delitaliano-. Sapevamo della sua malattia (un osteosarcoma alla gamba sinistra ndr) ma la rapidità con cui se n'è andato ci ha sorpresi. Voglio solo pensare che se ne sia andato sereno.vicini alla famiglia. L'avevo sentito pochi giorni fa, eravamo in ...

... Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Della Valle, Cesare Gabbia, Vincenzo, ... Per ilinternazionale il prossimo appuntamento è a Piediluco la prossima fine settimana, dal ...Attesi il presidente della Federazione ItalianaGiuseppe, Martino Goretti , recente vincitore dei Campionati Europei dinel quattro di coppia pesi leggeri; il ...Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori". Così il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, sulla tragica scomparsa a soli 26 anni di ...Dopo gli Europei di Varese il canottaggio riscalda i motori verso Lucerna, dove lunedì 17 maggio verranno assegnati gli ultimi slot per i Giochi: in ciascuna delle 14 specialità che vedremo a Tokyo sa ...