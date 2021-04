Blitz dei ladri in una casa di Corno Giovine. I proprietari non si accorgono di nulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Corno Giovine (Lodi) - Lasciano probabilmente un finestra aperta e i ladri ne approfittano per portare a termine un'incursione notturna: l'episodio è avvenuto tra mercoledì e giovedì in un'abitazione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021)(Lodi) - Lasciano probabilmente un finestra aperta e ine approfittano per portare a termine un'incursione notturna: l'episodio è avvenuto tra mercoledì e giovedì in un'abitazione ...

Advertising

matteosalvinimi : Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: en… - fattoquotidiano : Difficile credere si sia trattato di una coincidenza temporale il via libera all’arresto dei sette ex brigatisti it… - Giorno_Lodi : Blitz dei ladri in una casa di Corno Giovine. I proprietari non si accorgono di nulla - FinarMariasole : RT @Tg1Rai: Sono comparsi al palazzo di Giustizia a #Parigi i 7 #terroristi arrestati ieri. Si è costituito uno dei 3 in fuga dopo il blitz… - lanuovariviera : Blitz dei carabinieri nella casa famiglia. Al lavoro anche personale non assunto. Disattese le norme anticontagio -