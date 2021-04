Black Adam: Uli Latukefu entra nel cast del film con Dwayne Johnson (Di venerdì 30 aprile 2021) L'attore Uli Latukefu è entrato a far parte del cast di Black Adam, il film tratto dai fumetti della DC con star Dwayne Johnson. Le riprese di Black Adam sono attualmente in corso e nel cast dell'atteso lungometraggio ci sarà anche Uli Latukefu. L'attore, recentemente, ha recitato nella serie Young Rock, dedicata alla vita di Dwayne Johnson, il protagonista del progetto tratto dai fumetti della DC. Attualmente la produzione del lungometraggio non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la parte affidata a Uli Latukefu, anche se online si sostiene che possa avere il ruolo del personaggio principale in alcuni flashback, considerando la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021) L'attore Ulito a far parte deldi, iltratto dai fumetti della DC con star. Le riprese disono attualmente in corso e neldell'atteso lungometraggio ci sarà anche Uli. L'attore, recentemente, ha recitato nella serie Young Rock, dedicata alla vita di, il protagonista del progetto tratto dai fumetti della DC. Attualmente la produzione del lungometraggio non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la parte affidata a Uli, anche se online si sostiene che possa avere il ruolo del personaggio principale in alcuni flashback, considerando la ...

Ultime Notizie dalla rete : Black Adam Black Adam: Uli Latukefu nel cast del film DC Comics Deadline riporta che l'attore Uli Latukefu è entrato nel cast di Black Adam , l'atteso adattamento cinematografico con Dwayne Johnson nel ruolo dell'amtieroe DC Comics , la cui lavorazione è attualmente in corso ad Atlanta. Latukefu è noto per la sua partecipazione ...

Warner Bros. Entertainment annuncia un nuovo DC FanDome per ottobre 2021 Lecito aspettarsi aggiornamenti per quelli che sono i progetti più attesi in sala cinematografica (o su HBO Max), tra cui The Flash e Black Adam , oltre ovviamente allo stesso lungometraggio dedicato ...

Black Adam: Uli Latukefu nel cast del film DC Comics – Lo Spazio Bianco Lo Spazio Bianco Black Adam: Uli Latukefu entra nel cast del film con Dwayne Johnson L'attore Uli Latukefu è entrato a far parte del cast di Black Adam, il film tratto dai fumetti della DC con star Dwayne Johnson. Le riprese di Black Adam sono attualmente in corso e nel cast dell'atte ...

Black Adam, al cast si aggiunge anche la star di Young Rock Uli Latukefu Nuova aggiunta al cast del cinecomic con protagonista The Rock, Black Adam: il nuovo arrivato questa volta è Uli Latukefu, star della serie tv Young Rock.

