Belen bufera sul suo compenso: la cifra capogiro in Rai (Di venerdì 30 aprile 2021) Infiamma la polemica sul presunto cachet percepito da Belen Rodriguez per un’ora di ospitata a La canzone segreta. Ecco di che cifra parliamo. Polemiche sul cachet di Belen Rodriguez Lei è una delle showgirl, influencer e conduttrici più amate del piccolo schermo. Stiamo parlando di Parliamo di un’ospitata di circa un’ora. Un’indiscrezione che ha scatenato un vero e proprio putiferio, tanto che alcuni parlamentari della Lega hanno chiesto di fare chiarezza sull’accaduto. Belen Rodriguez, in dolce attesa della piccola Luna Marie, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è stata ospite nelle settimane scorse del programma di Rai Uno, La canzone segreta, condotto in prima serata da Serena Rossi. Alcuni giorni fa si sono rincorsi rumors circa un cachet monstre per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Infiamma la polemica sul presunto cachet percepito daRodriguez per un’ora di ospitata a La canzone segreta. Ecco di cheparliamo. Polemiche sul cachet diRodriguez Lei è una delle showgirl, influencer e conduttrici più amate del piccolo schermo. Stiamo parlando di Parliamo di un’ospitata di circa un’ora. Un’indiscrezione che ha scatenato un vero e proprio putiferio, tanto che alcuni parlamentari della Lega hanno chiesto di fare chiarezza sull’accaduto.Rodriguez, in dolce attesa della piccola Luna Marie, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è stata ospite nelle settimane scorse del programma di Rai Uno, La canzone segreta, condotto in prima serata da Serena Rossi. Alcuni giorni fa si sono rincorsi rumors circa un cachet monstre per ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai, un giornalista rivela che … - BaritaliaNews : Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai, un giornalista rivela che … - zazoomblog : Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai un giornalista rivela che … - #Belen #Rodriguez #nella #bufera -