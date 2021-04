«Amate la vostra pelle anche quando sembra non ci sia proprio niente da amare» (Di giovedì 29 aprile 2021) Ha fatto pace con il suo volto, con la pelle, con lo specchio. Aurora Ramazzotti volta pagina: basta rovinarsi la vita a causa dell’acne. E sui social torna a mostrare la faccia e le cicatrici per raccontare la sua esperienza e lanciare un messaggio a chi combatte contro lo stesso problema: Amate la vostra pelle e imparate a fregarvene. pelle grassa, mista e acneica: i prodotti che aiutano guarda le foto Leggi anche › Aurora ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Ha fatto pace con il suo volto, con la, con lo specchio. Aurora Ramazzotti volta pagina: basta rovinarsi la vita a causa dell’acne. E sui social torna a mostrare la faccia e le cicatrici per raccontare la sua esperienza e lanciare un messaggio a chi combatte contro lo stesso problema:lae imparate a fregarvene.grassa, mista e acneica: i prodotti che aiutano guarda le foto Leggi› Aurora ...

