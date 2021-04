Alla vista della polizia, lancia la droga alla dirimpettaia (Di giovedì 29 aprile 2021) I poliziotti, durante i loro servizi motomontati, hanno notato un continuo movimento di giovani in un vicolo del Borgo antico, dove abita un noto pregiudicato dedito abitualmente all’attività di spaccio. Dopo pochi minuti di appostamento, i Falchi, occlusa ogni via di fuga, si sono presentati alla porta del sospettato situata al primo piano di quello stabile. Nel corso dell’operazione, prima di entrare in casa, i poliziotti hanno notato una donna, identificata per la moglie del pregiudicato, che si sporgeva dal balcone e, chiamando a gran voce la sua dirimpettaia, le lanciava due piccoli borselli. L’immediato intervento degli altri poliziotti posizionati in strada ha permesso di raggiungere l’abitazione di fronte e di recuperare i due borselli lanciati poco prima. All’interno degli stessi, ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 aprile 2021) I poliziotti, durante i loro servizi motomontati, hanno notato un continuo movimento di giovani in un vicolo del Borgo antico, dove abita un noto pregiudicato dedito abitualmente all’attività di spaccio. Dopo pochi minuti di appostamento, i Falchi, occlusa ogni via di fuga, si sono presentatiporta del sospettato situata al primo piano di quello stabile. Nel corso dell’operazione, prima di entrare in casa, i poliziotti hanno notato una donna, identificata per la moglie del pregiudicato, che si sporgeva dal balcone e, chiamando a gran voce la sua, leva due piccoli borselli. L’immediato intervento degli altri poliziotti posizionati in strada ha permesso di raggiungere l’abitazione di fronte e di recuperare i due borselliti poco prima. All’interno degli stessi, ...

