Variante indiana, Zingaretti: «Stop voli da India, serve coordinamento Ue». Oggi a Fiumicino in arrivo 2 aerei con centinaia di passeggeri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Variante Indiana. Allerta nel Lazio. La Regione chiede il blocco degli arrivi. «Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 aprile 2021). Allerta nel Lazio. La Regione chiede il blocco degli arrivi. «Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli suiin...

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - salvoincorner : @giodiamanti Ha senso preoccuparsi già della variante indiana dopo aver visto quelle immagini di folle in bagno nel Gange? - GiampaoloScopa : RT @Miti_Vigliero: La variante indiana potrebbe essere più trasmissibile, spiega l’OMS -