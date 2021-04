“Ucciso come George Floyd”: in un video la morte di un ispanico soffocato dalla polizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un video ha rivelato l’uccisione di un ispanico ad Alameda, California. Nelle immagini della bodycam si vede un uomo di 26 anni, Mario Arenales Gonzales, che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace nonostante i lamenti e l’implorazione: “Please, don’t do it”. Inutili i tentativi di rianimazione dei tre agenti, che sono stati sospesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unha rivelato l’uccisione di unad Alameda, California. Nelle immagini della bodycam si vede un uomo di 26 anni, Mario Arenales Gonzales, che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace nonostante i lamenti e l’implorazione: “Please, don’t do it”. Inutili i tentativi di rianimazione dei tre agenti, che sono stati sospesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

