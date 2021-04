(Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Due persone sono morte dopo avereuna rapina in una gioielleria di Grinzane Cavour, piccolo Comune nel. Ad esplodere i colpi che hanno ucciso i duesarebbe stato il proprietario del negozio. Un terzo rapinatore sarebbe riuscito a fuggire. La gioielleria presa di mira dai ladri era stata già derubata nel 2015. In quell'occasione, prima di fuggire con il bottino, i malviventi avevano picchiato, legato e chiuso in bagno con le due figlie il titolare del negozio.

Advertising

sulsitodisimone : Tentato furto nel Cuneese, gioielliere spara e uccide due rapinatori - Signorasinasce : RT @ninopiovesan: @Signorasinasce @KRISKSB Vedi,caro Adriano..di ex (o fu) ci son SOLO LE VITTIME Loro SONO ASSASSINI ANCORA ADESSO,non esi… - ninopiovesan : @Signorasinasce @KRISKSB Vedi,caro Adriano..di ex (o fu) ci son SOLO LE VITTIME Loro SONO ASSASSINI ANCORA ADESSO,n… - juventinik22 : È esercizio di responsabilità sociale preservare il “popolo” dal furto tentato dai 12 della #Superlega. Mica prega… - genovatoday : Tentano di forzare porta finestra, ma fanno rumore e vengono scoperti -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato furto

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

nel Cuneese, gioielliere spara e uccide due ...Si è scoperto che avevadi portare via carne per un valore di 97 euro e che aveva già il foglio di via da San Giovanni Teatino. Subito sono stati allertati i carabinieri di Sambuceto, che ...GRINZANE CAVOUR (CUNEO) - Due malviventi morti e un terzo in fuga. Si è concluso così il tentativo di furto avvenuto attorno alle 18.30 in una gioielleria di Gallo, frazione di Grinzane Cavour, in pro ...Il negozio era stato preso di mira nel 2015 e in quell'occasione i malviventi avevano picchiato e legato il titolare e due sue figlie ...