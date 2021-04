Svolta Rai, la decisione per rispondere alle accuse di razzismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Rai fa un passo avanti e risponde alle lamentele del pubblico promettendo di impegnarsi per una televisione più attenta alla sensibilità degli spettatori sul tema del razzismo. Con una nota in risposta alle associazioni che l’avevano criticata per la blackface (la pratica di dipingersi il volto per imitare persone di colore), la tv di Stato punta ad appianare i diverbi. Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa La lettera, che aveva per oggetto “Invito ad ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Rai fa un passo avanti e rispondelamentele del pubblico promettendo di impegnarsi per una televisione più attenta alla sensibilità degli spettatori sul tema del. Con una nota in rispostaassociazioni che l’avevano criticata per la blackface (la pratica di dipingersi il volto per imitare persone di colore), la tv di Stato punta ad appianare i diverbi. Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa La lettera, che aveva per oggetto “Invito ad ...

