Sostenibilità | Gruppo Cap entra nelle ' Green stars 2021'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr.(Adnkronos) -Cap è 'star' d'Italia, campione di. Lo rende noto la società, precisando di essere "seconda classificata nella categoria 'reti energia e acqua', tra giganti come Snam e Terna Rete Italia". La water utility lombarda, che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, è stata inserita tra le 200 realtà italiane che si sono distinte per le strategie e l'impegno sviluppato in 5 ambiti specifici: innovazione, tecnologia,ecologica,economy,sociale. A stabilirlo, sottolinea la società, "la più grande ricerca mai realizzata in Italia sulla, condotta dall'Istituto tedesco di qualità e finanza (Itqf) in collaborazione con ...