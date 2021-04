Salvini e Meloni | togliere il coprifuoco serve più dei 222 miliardi del Recovery?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Va bene fare opposizione, ma lo slittamento di un’ora delnon può essere l’argomento cardine per delegittimare un governo che, nell’interesse di tutti – anche dei ristoratori – sta lottando per il futuro del Paese (che è spostato ben oltre le ore 22) Ci sono due temi che stanno scaldando la politica italiana in questi giorni, questioni ugualmente vitali da cui sembra dipendere il futuro del paese, quanto meno a vedere la loro centralità nel dibattito: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè lo strumento con cui utilizzare i fondi delPlan; il, o meglio la sua estensione di un’ora dalle 22 alle 23. Immagine iPaNella giornata di ieri il premier Mario Draghi ha presentato il piano da 222,1con cui ottenere le risorse europee per le riforme strutturali post Covid-19, ...

Fassina: "Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - Per difendere il ministro #Speranza dalla #Meloni, #Fassina involontariamente scagiona #Salvini, che finirà a proce… - Pieno sostegno alle scelte del Presidente #Draghi. Le ragioni del comportamento della #Lega sono invece solo eletto… - #Salvini fa petizione contro il #coprifuoco ma vota contro l'ordine del giorno della #Meloni per abolirlo che ??

Per ora, comunque, il partito divuole impegnare 'il governo a valutare l'opportunità, nei ... Dopo le prese di posizione nette della Lega di Matteo, che ha lanciato una raccolta di firme ...non è Giorgia. L'opposizione lo tenta, ma tiene il dovuto conto delle condizioni interne (e settentrionali) del suo partito, così da divertirsi ad alzare la voce senza frantumare mai ...Draghi, nel suo discorso ha chiarito alcuni aspetti rimasti un po' in ombra nella presentazione di lunedì a Montecitorio. E nella replica finale a Palazzo Madama ha detto. «Oggi è un giorno positivo p ...Non bastava Enrico Letta, non bastavano responsabili del Pd. Ci voleva pure Giuseppe Conte. Così continua la stucchevole e quotidiana, ...