Advertising

TV7Benevento : Saipem: Cao, 'struttura finanziaria estremamente solida'... - infoitinterno : Saipem, Cao: Covid impatta ancora, ma fondamentali solidi per sfide future -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem Cao

... con ripercussioni anche per, che ha un contratto per l'ingegneria, le forniture e la costruzione del progetto GNL. "La situazione è work in progress - ha detto il CEO Stefanoin una call ...Roma, 28 apr 11:24 - Il Long Term Agreement in essere trae Saudi Aramco è stato esteso per altri tre anni, e al suo interno è stata assegnata l'esecuzione...I recenti attacchi terroristici a Palma, città situata nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, hanno portato Total a interrompe ...Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante la call organizzata con i giornalisti per commentare il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 approvato ieri dal consiglio di ...