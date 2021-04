Repubblica – Gattuso-De Laurentiis non c’è una chiusura totale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il finale di campionato di Gennaro Gattuso con il Napoli invita Aurelio De Laurentiis ad ammorbidire la sua posizione e cercare di convincere il tecnico a restare. L’ipotesi Luciano Spalletti è dettata però dalla volontà del tecnico calabrese di continuare nella sua idea di andare via a fine stagione. A Gattuso non è piaciuto il comportamento della società nei momenti difficili, ecco perché si è convinto di voler andare via anche in caso di qualificazione alla Champions League. Negli ultimi giorni, però, si parla di un leggero riavvicinamento di Gattuso a De Laurentiis, non proprio una riappacificazione ma quantomeno un’apertura al dialogo. Secondo Repubblica i rapporti restano freddi, ma sia De Laurentiis che Gattuso non hanno sbarrato definitivamente ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il finale di campionato di Gennarocon il Napoli invita Aurelio Dead ammorbidire la sua posizione e cercare di convincere il tecnico a restare. L’ipotesi Luciano Spalletti è dettata però dalla volontà del tecnico calabrese di continuare nella sua idea di andare via a fine stagione. Anon è piaciuto il comportamento della società nei momenti difficili, ecco perché si è convinto di voler andare via anche in caso di qualificazione alla Champions League. Negli ultimi giorni, però, si parla di un leggero riavvicinamento dia De, non proprio una riappacificazione ma quantomeno un’apertura al dialogo. Secondoi rapporti restano freddi, ma sia Dechenon hanno sbarrato definitivamente ...

Advertising

MondoNapoli : Repubblica rivela: 'De Laurentiis e i tifosi volevano esonerare Gattuso. Panchina salvata per due motivi' -… - infoitsport : Repubblica – “Rapporto freddo tra ADL e Gattuso ma nessuno dei due ha sbarrato la porta all’altro” - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Repubblica – Napoli, per la panchina spunta il nome di Dionisi: ecco la situazion… - MondoNapoli : Repubblica - ADL e Gattuso ancora incerti! Il rinnovo è ancora possibile: i dettagli - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ADL e Gattuso non hanno chiuso la porta al rinnovo -