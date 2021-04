Raggi: San Giacomo ora sarebbe stato utile, va riaperto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Fa davvero rabbia vedere l’ex ospedale San Giacomo di Roma cosi’. La struttura si trova nel cuore del centro storico ed e’ chiusa da diversi anni. In questo momento difficile per tutti, a causa della pandemia, questo e altri ospedali storici di Roma come il Forlanini, il nuovo Regina Margherita e il San Gallicano sarebbero certamente stati fondamentali nella lotta al covid”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Bisogna riaprire gli ospedali a Roma, rilanciando la sanita’ pubblica e non penalizzandola come finora e’ stato fatto- ha aggiunto Raggi- La pronuncia del Consiglio di stato dello scorso 7 aprile, che ha dichiarato illegittima la chiusura del San Giacomo, incoRaggia me e le tante persone che si battono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Fa davvero rabbia vedere l’ex ospedale Sandi Roma cosi’. La struttura si trova nel cuore del centro storico ed e’ chiusa da diversi anni. In questo momento difficile per tutti, a causa della pandemia, questo e altri ospedali storici di Roma come il Forlanini, il nuovo Regina Margherita e il San Gallicanoro certamente stati fondamentali nella lotta al covid”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Bisogna riaprire gli ospedali a Roma, rilanciando la sanita’ pubblica e non penalizzandola come finora e’fatto- ha aggiunto- La pronuncia del Consiglio didello scorso 7 aprile, che ha dichiarato illegittima la chiusura del San, incoa me e le tante persone che si battono ...

Advertising

Svagaia : @BenattiJonathan @MirioMolari Qual è il campetto di San Giuliano? Decio Raggi? Il canestro solitario della Barafonda? - Pugliessino : @arialuce1 @MarcoBorghi_Ve Anche a voi, Dealina! Vi mando a don Sole ?? con raggi di speranza :) Qui oggi lo festegg… - bonfigliolimas2 : @LaPrimaManina In Piazza Ravegnana, dove si incrociano Strada Maggiore, Via San Vitale, via Zamboni, via de' Giudei… - san_Junnar0 : Due raggi di sole - FulvioAlbanese : #piazzapulita San Basilio, il problema della sicurezza pubblica non é del Sindaco, Raggi o non Raggi, é compito del Prefetto e del Questore. -