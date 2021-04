Psg-City 1-2 | errori parigini e fortuna inglese | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Deludono Mbappé e Neymar. Rimonta degli uomini di Guardiola dopo il gol di Marquinhos Psg-Psg-1-2, Cronaca,edPsg-– Al Parco dei Principi si affrontano i due club più ricchi d’Europa. Da una parte il Psg del qatariota Al Thani, dall’altra il Manchesterdegli emiratini. Entrambe le proprietà sono arabe e possono permettersi spese pazze, finite più volte sotto la lente d’ingrandimento dl fair play finanziario, ma i risultati sportivi in campo internazionale, come la Champions League, finora non sono mai arrivati in bacheca. Il doppio confronto tra i due club sarà un dentro fuori per chi meriterà di prendere parte alla finale contro ...