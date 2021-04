Porte girevoli nel mondo militare: forse qualche ‘segreta riserva’ si oppone a regolamentarle (Di mercoledì 28 aprile 2021) È partita da qualche giorno la campagna “Fermiamo le Porte girevoli”, promossa dall’organizzazione no profit The Good Lobby e da Il Fatto Quotidiano. Il fenomeno del transito diretto da un incarico pubblico di rilievo a uno altrettanto importante nel mondo delle imprese comporta senza dubbio dei pericoli in termini di tutela del bene comune e di correttezza dei rapporti economici. È chiaro che questi passaggi repentini sono ancor più problematici se fatti in settori collegati al ruolo ricoperto in politica o nell’amministrazione pubblica. Per intenderci, un sottosegretario alla Difesa che diventa dirigente in una società che produce armi suscita naturalmente delle perplessità. Senza pensare a sottese dinamiche corruttive, l’azienda sarà ben felice di accoglierlo nei suoi ranghi per avvantaggiarsi del prezioso “bottino” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) È partita dagiorno la campagna “Fermiamo le”, promossa dall’organizzazione no profit The Good Lobby e da Il Fatto Quotidiano. Il fenomeno del transito diretto da un incarico pubblico di rilievo a uno altrettanto importante neldelle imprese comporta senza dubbio dei pericoli in termini di tutela del bene comune e di correttezza dei rapporti economici. È chiaro che questi passaggi repentini sono ancor più problematici se fatti in settori collegati al ruolo ricoperto in politica o nell’amministrazione pubblica. Per intenderci, un sottosegretario alla Difesa che diventa dirigente in una società che produce armi suscita naturalmente delle perplessità. Senza pensare a sottese dinamiche corruttive, l’azienda sarà ben felice di accoglierlo nei suoi ranghi per avvantaggiarsi del prezioso “bottino” ...

Advertising

fattoquotidiano : Porte girevoli tra politica e affari: in Europa le norme ci sono ma c’è chi riesce ad aggirarle. E a diventare lobb… - fattoquotidiano : Porte girevoli tra politica e affari, da Padoan e Minniti a Pistelli: chi è passato dall’incarico pubblico al priva… - fattoquotidiano : PORTE GIREVOLI Da Padoan a Minniti: ecco chi è passato dalla politica a un incarico privato nello stesso settore. M… - luisaloffredo28 : #Portegirevoli tra #politica e #affari: in Europa le norme ci sono ma c'è chi riesce ad aggirarle. E a diventare lo… - ZenatiDavide : Porte girevoli tra politica e affari: in Europa le norme ci sono ma c’è chi riesce ad aggirarle. E a diventare lobb… -