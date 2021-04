Pochettino | “Siamo pronti per questa semifinale Bakker titolare? Si trova in uno stato di forma ottima”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alle 21 ci sarà il calcio d’inizio di PSG–Manchester City,di Champions League 2020-2021. L’allenatore dei francesi, Mauricio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita. “Anche il City la scorsa settimana ha avuto i nostri stessi impegni. Ciallenati bene e, la differenza poi dipende dallod’animo dei calciatori e dagli approcci dei singoli allenatori. Abbiamo in rosa 25 giocatori ho cercato di dare il miglior equilibrio perre la vittoria.? E’ un ottimo giocatore che ha tutte le possibilità per fare bene. Siin unodi, sono certo che farà una buona partita così come il resto della ...

La faida continua. Dopo le sfide in Premier League, Guardiola ritrova, questa volta sulla panchina del Paris Saint - Germain, in semifinale di Champions ... Non so se noi e il Psgl'...... non c'è dubbio, ma la Champions è la competizione più bella, per questopronti e anche ... La forza della squadra dinon lo tormenta, sia da calciatore che da allenatore ha sempre ...A pochi minuti dal calcio d’inizio del match del Parco dei Principi, Mauricio Pochettino si è presentato ai microfoni di Sky Sport per presentare i temi di Psg-Manchester City, non mostrando assolutam ...Parigi, 28 aprile 2021 - Parata di stelle al Parco dei Principi di Parigi nell'andata delle semifinali di Champions League fra Paris Saint Germain e Manchester City. Dopo il pareggio (1-1) fra Real Ma ...