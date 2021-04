Massimo Luca ospite speciale su Clubhouse con l’intervento straordinario di Biagio Antonacci e Morgan

(Di mercoledì 28 aprile 2021) MILANO – Il chitarrista dei principali cantautori e artisti italiani degli anni ’70 (e non solo),, è entrato sul nuovo social mediagrazie ad una diretta telefonica del club “Musica Italiana”, all’interno del quale ha rilasciato una bellissima intervista a più voci. E’ infatti proprio grazie a questo social basato su voce e interazione che è stato possibile tessere una rete di ricordi tra musica e parole, con domande, interventi ed aneddoti grazie alla partecipazione di diversi professionisti del settore musicale come, Marco Castoldi (in arte), Andrea Laffranchi (Corriere della Sera), Brunella Vedani, Marcello Balestra, Roberto Turatti, Antonio Gallucci, Alessio Miraglia, Tito Mazzetti (Titus), Davide Friello, Marco Cingoli, Fabio Falcone ...

MILANO – Il chitarrista dei principali cantautori e artisti italiani degli anni '70 (e non solo), Massimo Luca, è entrato sul nuovo social media Clubhouse ...