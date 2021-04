Ma i tifosi dell’Inter vogliono davvero un inno scritto da Povia? (Di mercoledì 28 aprile 2021) “L’Inter mi sta piacendo poco perché rischia e gioca troppo in difesa e contropiede. Però vince e quindi bene. Sottolineo “SE”, ma il nuovo inno sarà una BOMBA (Se). Altrimenti nulla”. Lo ha detto Giuseppe Povia un po’ meno di tre settimane fa. Cantante, vincitore del Festival di Sanremo più di un decennio fa con “Vorrei avere il becco”, partecipante anche con “La Verità”, famoso per la canzone sui bambini che vogliono fare “Ohh”. Poi? Poi sparito dai radar della musica italiana (per il dispiacere di molti?). Però è comparso sui social, dove spesso parla di complottismi, sovranismi e teorie (quantomeno) strambe. Quindi chissà se dopo questo annuncio, che pare sia sostanziate confermato – lo scrive Gazzetta.it – i tifosi dell’Inter siano ancora lì sperare che i nerazzurri non facciano un passo falso. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “L’Inter mi sta piacendo poco perché rischia e gioca troppo in difesa e contropiede. Però vince e quindi bene. Sottolineo “SE”, ma il nuovosarà una BOMBA (Se). Altrimenti nulla”. Lo ha detto Giuseppeun po’ meno di tre settimane fa. Cantante, vincitore del Festival di Sanremo più di un decennio fa con “Vorrei avere il becco”, partecipante anche con “La Verità”, famoso per la canzone sui bambini chefare “Ohh”. Poi? Poi sparito dai radar della musica italiana (per il dispiacere di molti?). Però è comparso sui social, dove spesso parla di complottismi, sovranismi e teorie (quantomeno) strambe. Quindi chissà se dopo questo annuncio, che pare sia sostanziate confermato – lo scrive Gazzetta.it – isiano ancora lì sperare che i nerazzurri non facciano un passo falso. ...

