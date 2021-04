Gattuso | no alla Fiorentina ma c' è una novità sul suo futuro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Adesso che il Napoli è rifiorito, ha ripreso vigore e la sua marcia in campionato verso un posto in Champions League è diventata una esaltante cavalcata scandita da giocate di qualità e scelte ...

Advertising

EasyMediaAsia : TORINO-NAPOLI 0-2: “SORPASSO” alla JUVENTUS?? GATTUSO VEDE la CHAMPIONS LEAGUE??: Torino-Napoli 0-2: 'sorpasso' all… - DarioCi8 : Convinto che Gattuso più che col Presidente, ha rotto con l’ambiente, offeso a morte dagli sfottò beceri sulla pesc… - calciotota_le : ?? Si è raffreddata l'ipotesi #Gattuso alla #Fiorentina. Per questo il club ha riallacciato i contatti con l'allenat… - Fiorentina_ole : RT @Luca_Cilli: Si è raffreddata l'ipotesi #Gattuso alla #Fiorentina. Per questo il club ha riallacciato i contatti con l'allenatore del Sa… - Rosario42407592 : @GinoRIVIECCIO Sinceramente se dobbiamo prendere Spalletti mi tengo tutta la vita Gattuso.Qualcuno dimentica che al… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso alla

Chi ha avuto la fortuna di frequentare e conoscere, prima da calciatore con scontri epici per qualche giudizio impietoso e poi da allenatore con quel dignitoso arrivederci spedito a Leonardo ...Commenta per primo La Nazione scrive che trae De Zerbi, i due nomi più in voga per la panchina della Fiorentina, potrebbe spuntarne un ... L'allenatore romano, attualmenteSampdoria, ...Il Napoli è in piena zona Champions League, adesso il finale di campionato sarà solo una questione di gestione per raggiungere l'obiettivo.L'edizione odierna de La Nazione scrive che tra Gattuso e De Zerbi potrebbe spuntare il terzo incomodo. A sorpresa, spunta il nome di Claudio Ranieri, che da sempre gode di grande stima da ...