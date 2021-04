Fedez attacca Salvini su Instagram: “Questa cosa è assurda” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continua la battaglia di Fedez per la calendarizzazione e l’approvazione del DDL Zan: Questa volta il rapper attacca Matteo Salvini In casa ‘Ferragnez’ non si pensa solamente al magico momento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continua la battaglia diper la calendarizzazione e l’approvazione del DDL Zan:volta il rapperMatteoIn casa ‘Ferragnez’ non si pensa solamente al magico momento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

