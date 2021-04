Fdi accusa: M5S e Fico evitano la commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il voto del Senato “grazia” il ministro Speranza e il presidente della camera, Roberto Fico, nega la calendarizzazione della proposta di Legge Meloni-Lollobrigida-Bignami sull’Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Come noto causata dalla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Sembra una manovra a tenaglia, quella delle Aule, mirata a ritardare un momento di chiarezza. Indispensabile a fare luce sul cono d’ombra che ha avvolto l’opaca gestione governativa della pandemia. A denunciare ritardi e incertezze disseminate sul cammino alla ricerca della verità, sono gli stessi esponenti di Fdi: il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il voto del Senato “grazia” il ministro Speranza e il presidentecamera, Roberto, nega la calendarizzazioneproposta di Legge Meloni-Lollobrigida-Bignami sull’Istituzione di unaparlamentare di inchiestadell’emergenza sanitaria. Come noto causata dalla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Sembra una manovra a tenaglia, quella delle Aule, mirata a ritardare un momento di chiarezza. Indispensabile a fare luce sul cono d’ombra che ha avvolto l’opacagovernativa. A denunciare ritardi e incertezze disseminate sul cammino alla ricercaverità, sono gli stessi esponenti di Fdi: il ...

