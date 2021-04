Da creatore di grandi eventi ad allevatore di lumache (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da creatore di grandi eventi per i brand del lusso – in media uno ogni due giorni - ad allevatore di lumache. Da quando la pandemia ha bloccato l’organizzazione degli eventi, Martino Crespi si è inventato una seconda professione: insieme a quattro soci, nel Legnanese, ha realizzato il suo 1,618 - Lumachificio aureo (sì, 1,618 rappresenta proprio la sezione aurea di Fibonacci, perché la perfezione si trova nella spirale del guscio delle chiocciole). Lì alleva un milione e mezzo di chiocciole, secondo il rigido disciplinare all’insegna della sostenibilità della Chiocciola Metodo Cherasco, messo a punto dal’Istituto internazionale di elicicoltura Cherasco: le lumache vivono all’aperto in un ettaro e mezzo di terreno e si cibano di almeno il 60% di quello che si coltiva in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dadiper i brand del lusso – in media uno ogni due giorni - addi. Da quando la pandemia ha bloccato l’organizzazione degli, Martino Crespi si è inventato una seconda professione: insieme a quattro soci, nel Legnanese, ha realizzato il suo 1,618 - Lumachificio aureo (sì, 1,618 rappresenta proprio la sezione aurea di Fibonacci, perché la perfezione si trova nella spirale del guscio delle chiocciole). Lì alleva un milione e mezzo di chiocciole, secondo il rigido disciplinare all’insegna della sostenibilità della Chiocciola Metodo Cherasco, messo a punto dal’Istituto internazionale di elicicoltura Cherasco: levivono all’aperto in un ettaro e mezzo di terreno e si cibano di almeno il 60% di quello che si coltiva in ...

