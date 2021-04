Come scaricare il certificato vaccinale nel Lazio: sito web e procedura per il download (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormai le vaccinazioni sono diventate l’argomento del giorno, e insieme a loro, anche il famoso certificato vaccinale. Ma Come richiederlo? “Il certificato vaccinale è disponibile dopo 72 ore sul fascicolo sanitario elettronico” ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Leggi anche: Vaccini Lazio, il nuovo calendario: prenotazioni, orari e giorni per Pfizer, AstraZeneca e Moderna Come scaricarlo Per scaricare il certificato di avvenuta vaccinazione, basta collegarsi al sito SaluteLazio.it o all’applicazione Salute Lazio, accedere con la propria identità digitale e aprire il fascicolo sanitario elettronico. Da qui è possibile recuperare l’attestato che contiene le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormai le vaccinazioni sono diventate l’argomento del giorno, e insieme a loro, anche il famoso. Marichiederlo? “Ilè disponibile dopo 72 ore sul fascicolo sanitario elettronico” ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Leggi anche: Vaccini, il nuovo calendario: prenotazioni, orari e giorni per Pfizer, AstraZeneca e Modernascaricarlo Perildi avvenuta vaccinazione, basta collegarsi alSalute.it o all’applicazione Salute, accedere con la propria identità digitale e aprire il fascicolo sanitario elettronico. Da qui è possibile recuperare l’attestato che contiene le ...

