Chi è Giorgio Pietrostefani, il cofondatore di Lotta continua arrestato in Francia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – L'Italia ha chiesto e Macron ha risposto. Sette ex terroristi italiani sono stati arrestati dalle autorità francesi, che presumibilmente procederanno con l'estradizione. Tra i catturati c'è anche Giorgio Pietrostefani, che non ha mai fatto parte delle Brigate rosse, ma è il cofondatore di Lotta continua. È stato condannato in via definitiva nel 1997 come mandante dell'omicidio Calabresi. La pena prevedeva 22 anni di reclusione. Dopo aver scontato tre anni di carcere, Pietrostefani si rese latitante, rifugiandosi in Francia, dove sfruttò la dottrina Mitterand sull'asilo politico. L'omicidio Calabresi Nato all'Aquila nel 1943, negli anni Sessanta Giorgio Pietrostefani militò nel movimento studentesco, da cui poi ...

