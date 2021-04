Caso Martina Rossi, i due imputati condannati a 3 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono stati condannati a tre anni, per tentata violenza sessuale di gruppo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Per la Corte d'appello di Firenze, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, è il reato in conseguenza del quale sarebbe morta Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio, alle 16, ed è stata letta dal presidente Alessandro Nencini. In aula erano presenti i due giovani condannati (che prima della camera di consiglio non hanno rilasciato dichiarazioni spontanee come era stato invece annunciato) e i genitori di Martina, Bruno Rossi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono statia tre, per tentata violenza sessuale di gruppo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Per la Corte d'appello di Firenze, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, è il reato in conseguenza del quale sarebbe morta, la studentessa genovese di 20precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio, alle 16, ed è stata letta dal presidente Alessandro Nencini. In aula erano presenti i due giovani(che prima della camera di consiglio non hanno rilasciato dichiarazioni spontanee come era stato invece annunciato) e i genitori di, Bruno...

zazoomblog : Caso Martina Rossi i genitori: I due condannati potranno continuare a vivere nostra figlia no - #Martina #Rossi… - hogiadato : RT @Adnkronos: Caso #MartinaRossi, i due imputati condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. - eugeniogaltieri : RT @Adnkronos: Caso #MartinaRossi, i due imputati condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. - fisco24_info : Caso Martina Rossi, i genitori: 'I due condannati potranno continuare a vivere, nostra figlia no': Bruno Rossi e Fr… - LaStampa : Caso Martina Rossi, morì per sfuggire a uno stupro: condannati a 3 anni i due imputati -