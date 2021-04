Calcio: Roma, tifosi a Trigoria per caricare squadra in vista del Manchester Utd (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Oltre mille tifosi della Roma sono arrivati a Trigoria per caricare la squadra giallorossa in vista della semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United in programma domani a Old Trafford. I tifosi si sono ritrovati in Piazzale Dino Viola, fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini, per caricare la squadra con canti, fumogeni e uno striscione enorme con un messaggio chiaro: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la Lupa che avete sul petto. Roma è con voi”. Il capitano Pellegrini insieme a Cristante, El Shaarawy, Mancini e Veretout sono usciti per applaudire i tifosi e scattare un selfie a distanza con loro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr. - (Adnkronos) - Oltre milledellasono arrivati aperlagiallorossa indella semifinale d'andata di Europa League contro ilUnited in programma domani a Old Trafford. Isi sono ritrovati in Piazzale Dino Viola, fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini, perlacon canti, fumogeni e uno striscione enorme con un messaggio chiaro: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la Lupa che avete sul petto.è con voi”. Il capitano Pellegrini insieme a Cristante, El Shaarawy, Mancini e Veretout sono usciti per applaudire ie scattare un selfie a distanza con loro.

Advertising

UlisseRai1 : Il mausoleo di Augusto raggiungeva i 45 metri d’altezza, cioè quanto un edificio di 15 piani e aveva un diametro di… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA AS ROMA: 'FORTEMENTE CONTRARI A MODELLO CHIUSO Totalmente in contrasto con spirito del gioco N… - OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - damike27 : RT @Gazzetta_it: #UnitedRoma #Solskjaer: “Vogliamo la Coppa, a casa ho le maglie di Totti e De Rossi” - sportli26181512 : Roma, i convocati per il Manchester United: assente El Shaarawy: Ecco i giocatori partiti per Manchester: non recup… -