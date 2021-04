BitDefender è una buona scelta per navigare sicuri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Partiamo dalla domanda drammaturgica: è ancora necessario disporre di un buon antivirus? La risposta, senza troppi giri di parole, è assolutamente si. Nonostante l’evoluzione dei software nativi che nel corso degli anni sono diventati sempre più “resistenti” alle intrusioni informatiche, i rischi che oggi sono presenti sul web si sono ulteriormente rafforzati, mostrando di fatto che un software antivirus è sempre unagiusta per non incappare in situazioni spiacevoli. Se a tutto questo si aggiunge che l’eventualità più sfortunata nasce sempre da un atto di volontà dell’utente (come l’apertura di un file non lecito), si profila ancora di più la necessità di un amico in grado di arrestare subito l’operazione, o meglio, di una guida capace di condurre verso lidi meno pericolosi. Infatti, la maggior parte delle “esche” si trova proprio durante la normale navigazione ...