Bedrock: Fox lavora al sequel dei Flintstone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bedrock I Flintstone sono pronti a tornare. A 55 anni dalla fine della produzione originale, Fox ha dato il via alla realizzazione di Bedrock, sequel delle avventure dei famosissimi “Antenati”. La rete americana sta infatti sviluppando il seguito della serie comica animata destinato alla prima serata e al pubblico adulto. Nell’ambizioso progetto è stata coinvolta l’attrice e produttrice Elizabeth Banks, star di Charlie’s Angels e Hunger Games. La donna presterà la sua voce a Pebbles “Ciottolina” Flintstone, ossia il personaggio centrale delle nuove avventure animate. Ambientata, come il titolo suggerisce, nella fittizia cittadina di Bedrock, già sfondo principale delle vicende originali, la serie seguirà la quotidianità dei Flintstone due decenni dopo rispetto alla ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021)sono pronti a tornare. A 55 anni dalla fine della produzione originale, Fox ha dato il via alla realizzazione didelle avventure dei famosissimi “Antenati”. La rete americana sta infatti sviluppando il seguito della serie comica animata destinato alla prima serata e al pubblico adulto. Nell’ambizioso progetto è stata coinvolta l’attrice e produttrice Elizabeth Banks, star di Charlie’s Angels e Hunger Games. La donna presterà la sua voce a Pebbles “Ciottolina”, ossia il personaggio centrale delle nuove avventure animate. Ambientata, come il titolo suggerisce, nella fittizia cittadina di, già sfondo principale delle vicende originali, la serie seguirà la quotidianità deidue decenni dopo rispetto alla ...

Advertising

comingsoonit : Fred in pensione e una Ciottolina ventenne: lo spin-off per un pubblico adulto de I #Flintstones in sviluppo alla F… - 3cinematographe : #IFlintstones avranno un sequel e sarà da spanciarsi dalle risate - cinemaniaco_fb : ?????????????? I Flintstones: in fase di sviluppo la serie sequel Bedrock per Fox - badtasteit : #Bedrock: #Fox annuncia lo sviluppo della serie animata sequel del cult #GliAntenati - lospaziobianco : Fox mette in lavorazione #Bedrock, serie sequel dei Flintstones -