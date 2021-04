Barella: “La vittoria con la Juve è stata la svolta. Europeo? Mi farò trovare pronto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha parlato così a Sky Sport in vista delle ultime partite di campionato, con il primo matchpoint Scudetto già in questo fine settimana: “Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare. Ma l’obiettivo va davanti a tutti. Era lo stesso anche l’anno scorso ma non ce l’abbiamo fatta, ci ha permesso però di migliorare in questa stagione. Ci hanno accusato di essere difensivi ma siamo una squadra quadrata con la sua identità. Siamo organizzati e davanti abbiamo giocatori che possono risolvere le partite.Conte un martello? È così dal primo giorno e lo sarà sempre. Interpreteremo quello che vuole allo stesso modo sempre. Mi sento molto più sicuro dei miei mezzi adesso, so gestirmi meglio e a sfruttare le occasioni, senza foga. Allenarmi con i campioni mi ha aiutato molto, ho imparato tanto. Vorrei ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il centrocampista dell’Inter, Nicolò, ha parlato così a Sky Sport in vista delle ultime partite di campionato, con il primo matchpoint Scudetto già in questo fine settimana: “Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare. Ma l’obiettivo va davanti a tutti. Era lo stesso anche l’anno scorso ma non ce l’abbiamo fatta, ci ha permesso però di migliorare in questa stagione. Ci hanno accusato di essere difensivi ma siamo una squadra quadrata con la sua identità. Siamo organizzati e davanti abbiamo giocatori che possono risolvere le partite.Conte un martello? È così dal primo giorno e lo sarà sempre. Interpreteremo quello che vuole allo stesso modo sempre. Mi sento molto più sicuro dei miei mezzi adesso, so gestirmi meglio e a sfruttare le occasioni, senza foga. Allenarmi con i campioni mi ha aiutato molto, ho imparato tanto. Vorrei ...

