ATP Estoril 2021, Marco Cecchinato deve cedere in tre set a Humbert nel 2° turno sulla terra rossa portoghese (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si interrompe al 2° turno l'avventura di Marco Cecchinato nell'ATP di Estoril (Portogallo). Il siciliano, pur lottando strenuamente, si è dovuto arrendere al francese Ugo Humbert (n.31 ATP), vittorioso per 6-4 3-6 6-3 in 1 ora e 54 minuti di partita. La potenza del transalpino ha piegato la resistenza dell'azzurro che, con questo riscontro, dalla prossima settimana uscirà purtroppo dalla top-100 e dovrà risalire la corrente. PRIMO SET – Nel primo set l'equilibrio regna sovrano ed entrambi i tennisti trovano buona continuità al servizio. Nella fase calda del parziale però la maggior incisività da fondo del francese fa la differenza e specialmente con il dritto mancino Humbert sfonda. Il 6-4 dunque fa calare il sipario sulla prima frazione, favorevole al giocatore ...

