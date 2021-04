Arresto ex Br in Francia, Di Maio: “Non si può fuggire dalle responsabilità” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maxi operazione della polizia italiana in Francia, arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi. “Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo in Francia che vede l’Arresto di sette ex membri delle Brigate Rosse italiane” scrive Luigi Di Maio su Facebook, commentando “una imponente operazione che ha visto la collaborazione delle autorità francesi e italiane, con il coinvolgimento dell’esperto di sicurezza della nostra Ambasciata a Parigi”. “Questi ex brigatisti erano stati accusati e condannati in Italia per atti di terrorismo connessi a fatti di sangue tra gli anni ‘70 e ‘80” scrive ancora il ministro degli Esteri, che prosegue: “Massimo impegno per contrastare criminalità e terrorismo. Non si può fuggire dalle proprie responsabilità, dal dolore causato, dal male ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maxi operazione della polizia italiana in, arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi. “Si è appena conclusa una operazione antiterrorismo inche vede l’di sette ex membri delle Brigate Rosse italiane” scrive Luigi Disu Facebook, commentando “una imponente operazione che ha visto la collaborazione delle autorità francesi e italiane, con il coinvolgimento dell’esperto di sicurezza della nostra Ambasciata a Parigi”. “Questi ex brigatisti erano stati accusati e condannati in Italia per atti di terrorismo connessi a fatti di sangue tra gli anni ‘70 e ‘80” scrive ancora il ministro degli Esteri, che prosegue: “Massimo impegno per contrastare criminalità e terrorismo. Non si puòproprie, dal dolore causato, dal male ...

