Amici, la furia di Maria De Filippi: “Via da qui, imparate il rispetto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche Maria De Filippi si arrabbia. Ed è esattamente quello che è accaduto nel daytime di Amici di oggi, martedì 27 aprile dove era in programma una gara con il televoto tra gli allievi. In studio, insomma, ecco cantanti e ballerini. Ma incredibilmente sono arrivati puntuali solo i quattro del canto. Giulia, Alessandro e Serena erano in ritardo, anzi ritardissimo visto che si parlava di un’ora e più di ritardo, mentre i ballerini erano in sala relax a prepararsi e ad attenderli. Ma non è finita, una volta arrivati alcuni di loro avevano dimenticato vestiti o oggetti di scena in casetta, quindi sono tornati a prenderli. E poi, con tutta calma, si sono preparati mentre Samuele era già in sala relax ad attendere gli altri ragazzi. Un comportamento inaccettabile e contro il quale ha giustamente puntato il dito la padrona di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 aprile 2021) AncheDesi arrabbia. Ed è esattamente quello che è accaduto nel daytime didi oggi, martedì 27 aprile dove era in programma una gara con il televoto tra gli allievi. In studio, insomma, ecco cantanti e ballerini. Ma incredibilmente sono arrivati puntuali solo i quattro del canto. Giulia, Alessandro e Serena erano in ritardo, anzi ritardissimo visto che si parlava di un’ora e più di ritardo, mentre i ballerini erano in sala relax a prepararsi e ad attenderli. Ma non è finita, una volta arrivati alcuni di loro avevano dimenticato vestiti o oggetti di scena in casetta, quindi sono tornati a prenderli. E poi, con tutta calma, si sono preparati mentre Samuele era già in sala relax ad attendere gli altri ragazzi. Un comportamento inaccettabile e contro il quale ha giustamente puntato il dito la padrona di ...

