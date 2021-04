Accordo per la fornitura di energia tra Planetel ed eVISO (Di mercoledì 28 aprile 2021) Accordo per la fornitura di energia, lo sviluppo e l’efficientamento dei POD di Planetel tra la società bergamasca che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale ed eVISO, società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale e crea valore nel mercato delle commodities fisiche. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con eVISO – dichiara Mirko Mare, consigliere delegato di Planetel-, nostro nuovo partner per l’energia. Il monitoraggio e l’analisi della componente energia che la piattaforma eVISO consentirà di eseguire sui nostri sistemi, daranno grandi benefici ottimizzando ancor più la continuità di funzionamento della nostra rete in fibra ottica. Grazie alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021)per ladi, lo sviluppo e l’efficientamento dei POD ditra la società bergamasca che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale ed, società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale e crea valore nel mercato delle commodities fisiche. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con– dichiara Mirko Mare, consigliere delegato di-, nostro nuovo partner per l’. Il monitoraggio e l’analisi della componenteche la piattaformaconsentirà di eseguire sui nostri sistemi, daranno grandi benefici ottimizzando ancor più la continuità di funzionamento della nostra rete in fibra ottica. Grazie alla ...

