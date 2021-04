Zingaretti: in corso gara da 14 mln per connettere poli (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “E’ in corso di aggiudicazione la gara da 14 milioni di euro per il Ran (Regional Area Network), il collegamento in rete a banda larga di tutti i poli sanitari del Lazio, connessi attraverso un unico data center. Ci stiamo preparando per un’integrazione assoluta di tutta la rete regionale della sanita’, ospedaliera, dei servizi territoriali e di quelli alle persone”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa. “Scommettiamo nel Recovery plan, circa 500 milioni di queste risorse le vogliamo mettere sul salto in avanti della tele assistenza. I dati del contenimento e del tracciamento del Covid nel Lazio segnano certo un’ospedalizzazione ma anche un numero immenso di assistenza domiciliare o nei Covid hotel”, ha aggiunto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “E’ indi aggiudicazione lada 14 milioni di euro per il Ran (Regional Area Network), il collegamento in rete a banda larga di tutti isanitari del Lazio, connessi attraverso un unico data center. Ci stiamo preparando per un’integrazione assoluta di tutta la rete regionale della sanita’, ospedaliera, dei servizi territoriali e di quelli alle persone”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, neldi una conferenza stampa. “Scommettiamo nel Recovery plan, circa 500 milioni di queste risorse le vogliamo mettere sul salto in avanti della tele assistenza. I dati del contenimento e del tracciamento del Covid nel Lazio segnano certo un’ospedalizzazione ma anche un numero immenso di assistenza domiciliare o nei Covid hotel”, ha aggiunto ...

Advertising

GabryContessa : @DonLega @Axen0s io non sapevo neanche chi fosse e adesso che lo so metto l'informazione nel trita documenti della… - raffaelebarki : @reza671314145 Ma cosa dici? Zingaretti gli è corso incontro come a un Capo di Stato. Altro che 'non è un politico'… -