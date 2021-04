Variante indiana Crisanti: «Se è in Veneto vuol dire che è già diffusa» (Di martedì 27 aprile 2021) «Se la Variante indiana di Sars-CoV-2 è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per intercettare tempestivamente» i mutanti. Così il microbiologo, accademico e divulgatore scientifico Andrea Crisanti dopo l’annuncio del presidente del Veneto Luca Zaia. Il governatore ha parlato ieri di due primi casi di varianti indiana, confermati sul territorio, all’Ulss Pedemontana di Bassano. Altrettanti sono in attesa di conferma. leggi anche l’articolo —> Covid, la Variante indiana è in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virus Due casi di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021) «Se ladi Sars-CoV-2 è stata trovata inche è già ampiamenteanche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per intercettare tempestivamente» i mutanti. Così il microbiologo, accademico e divulgatore scientifico Andreadopo l’annuncio del presidente delLuca Zaia. Il governatore ha parlato ieri di due primi casi di varianti, confermati sul territorio, all’Ulss Pedemontana di Bassano. Altrettanti sono in attesa di conferma. leggi anche l’articolo —> Covid, laè in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virus Due casi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Variante indiana in Veneto: primi due casi a Bassano del Grappa VICENZA - Dopo il primo caso segnalato a Firenze il 10 marzo, ieri la variante indiana del Covid - 19 è stata sequenziata in Veneto , su due residenti nell'Alto Vicentino. Si tratta di padre e figlia indiani che, rientrati dal Paese d'origine nei giorni scorsi, si sono ...

Vaccini Italia, distribuite finora 20 milioni dosi: 18 milioni le inoculazioni Sono 20.263.020 le dosi di vaccino distribuite finora in Italia e sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate. Aumenta intanto la preoccupazione per la variante indiana: l'Australia blocca i voli dall'India . Ieri la stessa decisione era stata prese dal ministro Speranza. Durissime parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando , contro chi viola la ...

Covid variante indiana: dai sintomi alla risposta dei vaccini, cosa sappiamo Corriere della Sera Variante indiana, Crisanti: «Se è in Veneto, è già diffusa. Minaccia le riaperture» «Se la variante indiana di Sars-CoV-2 è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove» con queste parole il virologo ...

Covid, al via lo screening sulla comunità indiana a Latina e provincia Dopo l’alert sulla pericolosità della variante indiana preoccupano nel Lazio possibili arrivi dall’India. Sotto la lente la comunità sikh che vive nel territorio di Latina: circa 15mila persone con mo ...

