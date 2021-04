Uomini e Donne | pioggia di critiche per Natalia Paragoni dopo i suoi racconti h0t! video

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono arrivate molteda alcune ex protagoniste dicontro. L’influencer ieri, nelle sue storie di Instagram, ha raccontato quale fosse l’origine dei dolori muscolari alla cervicale.ha dato “la colpa” al suo fidanzato Andrea Zelletta e alla loro intimità. Se dal web le confessioni disono state accettate con ironia non è così per alcuni personaggi televisivi. L’opinionista Karina Cascella, la corteggiatrice diBeatrice Buonocore e la ex tronista del dating show Jessica Antonini hanno criticato la cosa. Infatti, attraverso i loro profili Instagram hanno commentato negativamente l’accaduto. Beatrice ha chiesto: “Perché parlate del sess0 di coppia se è una cosa intima?” ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - MasNobile : @NelleMarche I cani sono meglio degli uomini (e delle donne ) - alborama : RT @vfeltri: Tutti gli uomini sono porci e violentatori. Le donne invece sono sempre povere vittime. Forse è vero, ma mi dicono che le femm… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

L'opinionista di, a causa dello scherzo delle Iene, ha trascorso un amaro compleanno. Un signore fingerà, in seguito ad un incidente automobolistico, di essersi rotto una gamba e di ...Una confessione davvero bollente quella di Natalia Paragoni ammessa poche ore fa sul suo account personale Instagram Alcune ore fa, Natalia Paragoni, ex concorrente disi è lasciata andare a confessioni bollenti che riguardano la sua sfera intima. Da alcuni giorni, la compagna di Andrea Zelletta accusa strani dolori alla spalla e solo ieri ha svelato ...L’Italia torna a casa dai mondiali youth conclusi a Kielce in Polonia, con tre bronzi, due femminili e uno maschile ..."Le donne spesso commettono l’errore di cercare la loro anima femminile nei posti sbagliati, per esempio in un uomo: un marito, un amante, un co ...