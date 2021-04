Uomini e Donne, Patrizio Faggioli: arrestato per scippo l’ex Cavaliere (Di martedì 27 aprile 2021) I guai con la giustizia dei protagonisti di . (screenshot video)Un ex Cavaliere del dating show Uomini e Donne, Patrizio Faggioli, è finito nei guai con la giustizia. L’incredibile notizia che concerne l’uomo di 57 anni si è diffusa in queste ore. Nulla a che vedere con la trasmissione, occorre precisarlo: si tratta di personaggi che sono talvolta delle meteore televisive e sicuramente questo episodio è molto meno grave dei tragici fatti di Reggio Emilia, che hanno portato all’arresto di Marco Eletti. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> arrestato Marco Eletti, scrittore ex concorrente Eredità: ha ucciso il padre La notizia dell’arresto di Patrizio Faggioli a Sanremo è stata data dal quotidiano ‘La Stampa’ e poi ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) I guai con la giustizia dei protagonisti di . (screenshot video)Un exdel dating show, è finito nei guai con la giustizia. L’incredibile notizia che concerne l’uomo di 57 anni si è diffusa in queste ore. Nulla a che vedere con la trasmissione, occorre precisarlo: si tratta di personaggi che sono talvolta delle meteore televisive e sicuramente questo episodio è molto meno grave dei tragici fatti di Reggio Emilia, che hanno portato all’arresto di Marco Eletti. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –>Marco Eletti, scrittore ex concorrente Eredità: ha ucciso il padre La notizia dell’arresto dia Sanremo è stata data dal quotidiano ‘La Stampa’ e poi ...

