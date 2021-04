Uomini e Donne: Ex cavaliere in manette, arrestato per scippo ad una donna (Di martedì 27 aprile 2021) Uomini e Donne: un ex cavaliere del programma di Maria De Filippi è finito in arresto. L’uomo avrebbe derubato un’anziana signora mentre si trovava in strada. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto Uomini e Donne, ex cavaliere arrestato, ha rubato la borsa a una donnaNelle ultime ore è emersa una notizia sconvolgente, un ex cavaliere di Uomini e Donne è stato arrestato, per aver scippato una borsa ad una donna in strada. Stiamo parlando di Patrizio Faggioli, l’uomo ha frequentato, seppur per breve tempo, lo studio di Maria De Filippi. Stiamo parlando del 2014 quando Patrizio ha deciso di frequentare Uomini e Donne ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021): un exdel programma di Maria De Filippi è finito in arresto. L’uomo avrebbe derubato un’anziana signora mentre si trovava in strada. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto, ex, ha rubato la borsa a unaNelle ultime ore è emersa una notizia sconvolgente, un exdiè stato, per aver scippato una borsa ad unain strada. Stiamo parlando di Patrizio Faggioli, l’uomo ha frequentato, seppur per breve tempo, lo studio di Maria De Filippi. Stiamo parlando del 2014 quando Patrizio ha deciso di frequentare...

