Un altro giro: in arrivo un remake americano con DiCaprio (Di martedì 27 aprile 2021) Un altro giro è l’ultimo film del danese Thomas Vinterberg che ha conquistato recentemente moltissimi premi. Un film pluripremiato Dagli European Film Awards fino alla freschissima vittoria agli Oscar 2021, dove il titolo ha vinto la statuetta come Miglior Film Internazionale. Il regista era nominato inoltre per la Migliore Regia. Il film ha come protagonista Mads Mikkelsen, nei panni di Martin, che racconta la storia di un gruppo di professori che decide di fare un esperimento: sbronzarsi ad un livello specifico che gli consenta di lavorare in maniera produttiva. Un altro giro è scritto dallo stesso Vinterberg in compagnia di Thomas Lindholm e vede un cast composto, oltre che dall’attore sopracitato, da Thomas Bo Larsen che interpreta Tommy, Magnus Millang che incarna Nikolaj, Lars Ranthe che presta il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Unè l’ultimo film del danese Thomas Vinterberg che ha conquistato recentemente moltissimi premi. Un film pluripremiato Dagli European Film Awards fino alla freschissima vittoria agli Oscar 2021, dove il titolo ha vinto la statuetta come Miglior Film Internazionale. Il regista era nominato inoltre per la Migliore Regia. Il film ha come protagonista Mads Mikkelsen, nei panni di Martin, che racconta la storia di un gruppo di professori che decide di fare un esperimento: sbronzarsi ad un livello specifico che gli consenta di lavorare in maniera produttiva. Unè scritto dallo stesso Vinterberg in compagnia di Thomas Lindholm e vede un cast composto, oltre che dall’attore sopracitato, da Thomas Bo Larsen che interpreta Tommy, Magnus Millang che incarna Nikolaj, Lars Ranthe che presta il ...

Advertising

CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - raffaellapaita : Altro giro, altra videocall! Una discussione utile di approfondimento con @elenabonetti, Matteo Colaninno e… - eyestrange : RT @Serenella1990l: Quando lo facciamo un altro giro di #datecigiuliastabile tutti insieme? Obiettivo tendenza domani e giovedì secondo me - Daje93 : @JFrancois091959 Hai ragione, ma in questo caso non mi sembra trattata da giocattolo ma che ci gioca assieme... Inf… - Manu86502747 : RT @Serenella1990l: Quando lo facciamo un altro giro di #datecigiuliastabile tutti insieme? Obiettivo tendenza domani e giovedì secondo me -