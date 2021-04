Taxi in sciopero il 29 aprile

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 27 aprile 2021) Si sono dati appuntamento in piazza Palazzo di Città iche sciopereranno il 29. Le diverse sigle sindacali sfileranno “unite per il sostegno alla categoria”. “Siamo allo stremo” affermano i tassisti che chiedono “provvedimenti di sostegno economico certi, immediati, di misura adeguata”. Tra questi propongono la “proroga della sospensione dei mutui, l’anno fiscale bianco e contributivo per gli anni 2021 e 2021, la semplificazione da parte del Comune per l’utilizzo dei voucher, l’ecobonus per l’acquisto di vetture elettriche e la detassazione delle accise sui carburanti”. I tassisti, che si ritroveranno alle 10, affermano inoltre come “troppi colleghi attendono ancora il “Contributo centri storici” e ancora una volta il “Contributo sostegni” è stato difficoltoso. Ogni volta un problema diverso di impedisce di ...