Task Force Italia | Web Talk con Claudio De Vincenti

(Di martedì 27 aprile 2021) Appuntamento giovedì 29 aprile p.v. alle ore 18:00 al weborganizzato da, in partnership con l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust, Global investors alliance e Unitelma Sapienza. Media Partner – Formiche. Valerio De Luca, presidente diintervistaDe, presidente di Aeroporti di Roma. Intervengono i componenti di: Simone Basili, responsabile infrastrutture & settore pubblico di Intesa SanPaolo. Gianluca Brancadoro, commissario straordinario Ale Università di Teramo. Patrizia Giangualano, consigliere di amministrazione di Leonardo, ...

Bollettino Epidemiologico Regione Basilicata del 27 aprile: 1.939 tamponi processati, 94 i positivi, 91 guariti e 4 decessi (Lavello, Picerno, Policoro e Stigliano) ...Il 92,45% degli over 80 toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino. La task force, attivata dalla Regione Toscana per raggiungere la più elevata copertura vaccinale possibile delle persone con più d ...