Siena, primo positivo con la variante sudafricana (Di martedì 27 aprile 2021) Proprio quando le attenzioni sono rivolte verso l'India e la temibile variante, ecco che nel Senese spunta il primo caso legato al virus mutato nella versione sudafricana . Casi legati a questa ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 aprile 2021) Proprio quando le attenzioni sono rivolte verso l'India e la temibile, ecco che nel Senese spunta ilcaso legato al virus mutato nella versione. Casi legati a questa ...

I Carabinieri ritrovano il reliquario di San Galgano rubato nel 1989 ...è tenuta a Siena per presentare il ritrovamento delle opere di proprietà dell'Arcidiocesi di Siena, ... Si tratta di un prezioso manufatto dell'oreficeria senese del primo '300 in rame dorato e smalti. L'...

Siena, primo positivo con la variante sudafricana La Nazione Val di Chiana Senese, ecco come bar e ristoranti possono richiedere il suolo pubblico A partire dal 26 aprile, nelle regioni italiane che si trovano in zona gialla, bar, ristoranti e pub, possono restare aperti a pranzo e cene purché all’aria aperta. Queste attività, quindi, riaprono, ...

Siena, primo positivo con la variante sudafricana Un caso registrato nel Senese dopo quelli di Arezzo. Al Policlinico risalgono i ricoveri, il numero delle vittime salito a quota 282 ...

