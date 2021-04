Scioglimento ghiacciai, lo studio choc: “Si è spostato l’asse terrestre” (Di martedì 27 aprile 2021) La crisi climatica ha spostato l’asse terrestre. Poche parole, ma scioccanti, quasi come un pugno in pancia, che lasciano senza fiato. Tutta colpa del continuo Scioglimento dei ghiacciai, un fenomeno verso cui da anni gli scienziati mettono in guardia e che purtroppo negli ultimi tempi è accelerato. Scioglimento ghiacciai e l’asse terrestre si sposta (Foto Wired)E così che a causa di questa enorme massa di acqua che si è riversata negli oceani, l’asse terrestre si è spostato rispetto alla sua posizione originaria, e a dirlo è lo studio “Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes” pubblicato su Geophysical Research Letters da Shanshan Deng ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) La crisi climatica ha. Poche parole, ma scioccanti, quasi come un pugno in pancia, che lasciano senza fiato. Tutta colpa del continuodei, un fenomeno verso cui da anni gli scienziati mettono in guardia e che purtroppo negli ultimi tempi è accelerato.si sposta (Foto Wired)E così che a causa di questa enorme massa di acqua che si è riversata negli oceani,si èrispetto alla sua posizione originaria, e a dirlo è lo“Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes” pubblicato su Geophysical Research Letters da Shanshan Deng ...

