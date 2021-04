Sampdoria | Ranieri ritrova Quagliarella e Ramirez

(Di martedì 27 aprile 2021)sorride per le condizioni di. Lo riporta lacon un comunicato ufficiale: Laè tornata al lavoro. Riscaldamento ed esercitazioni a tutta palla per i blucerchiati di Claudioper l’allenamento della ripresa, andato in scena sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Fabioe Gastón Ramírez – peraltro già all’opera per sedute individuali sia sabato che domenica – hanno faticato quasi completamente con il resto della squadra. Sessione di recupero agonistico per il solo Ernesto Torregrossa. Domani, conclude la nota ufficiale del club, appuntamento mattutino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sampdoria, Bereszysnki: 'Capitano di una squadra importante. Grazie Ranieri e Giampaolo'

Curiose le situazioni in casae Lazio . Sia Claudioche Simone Inzaghi sembrano ogni giorno vicini alla firma e poi tutto viene sempre rimandato. La settimana entrante potrebbe ...GENOVA - Buone notizie per la, in vista della sfida di domenica sera con la Roma. Sia Quagliarella che Ramiirez si sono ...la preparazione in attesa di notizie sul destino di Claudio,...GENOVA - Buone notizie per la Sampdoria, in vista della sfida di domenica sera con la Roma. Sia Quagliarella che Ramiirez si sono allenati in gruppo e dunque sono disponibili per questa partita, che a ...La 34a giornata di Serie A si avvicina, in attesa dell’impegno infrasettimanale della Roma in programma giovedì in Europa League. Si torna in campo sabato pomeriggio con Verona-Spezia, il turno di cam ...