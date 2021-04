Riaperture: seduti al bar con cornetto e caffè. "Si riempie il cuore a vedere i clienti" (Di martedì 27 aprile 2021) Alle 8 in punto, la prima colazione al tavolo con cornetto e cappuccino. Il personale dello storico caffè Gilli, nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze , si è quasi commosso. Lo stesso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Alle 8 in punto, la prima colazione al tavolo cone cappuccino. Il personale dello storicoGilli, nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze , si è quasi commosso. Lo stesso ...

IsaInghirami : RT @marisamoles: Il meteo pare ribellarsi alle riaperture del #26aprile, specialmente dei bar e ristoranti in cui si può consumare solo sed… - SoniaVigoson : RT @marisamoles: Il meteo pare ribellarsi alle riaperture del #26aprile, specialmente dei bar e ristoranti in cui si può consumare solo sed… - recensiremondo : Dalla Germania vi dico: godetevi un caffè o un cocktail seduti, qui è dal 1 Novembre 2020 che non possiamo, senza c… - il_piccolo : Per i clienti non è mancato qualche momento di confusione al bancone, dove il servizio resta vietato. Incognita mal… - NicolaZagaria18 : Dai che dopo tutto il caldo di questi giorni, da oggi possiamo anche bere un caffè al bar, seduti all'aperto.… -