Recovery Plan | Grimaldi | “Subito legge quadro su cambiamenti climatici e transizione ecologica”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 27 aprile 2021) “Fiumi di soldi per domani non basteranno, se le idee restano quelle di ieri”: così Marco, responsabile nazionale di Sinistra Italiana allacommenta i progetti delpresentati dal premier Draghi. “Siamo di fronte a un giudizio universale sanitario, ambientale e climatico e c’è chi ancora pensa che ilsia una ‘cover green’ delle politiche che ci hanno portato a questo disastro; è come se 10 anni di deindustrializzazione, sottoccupazione e precarietà e la stessa pandemia non ci fossero stati: ‘business as usual’”. “Servirebbe tutto un altro piano, basato su un ripensamento radicale della nostra organizzazione sociale e del nostro modello di sviluppo. Si continua ciecamente con piogge di soldi su imprese, grandi ...